Ecco la Juventus, la Partita. Ma è emergenza in difesa e a centrocampo

E’ il giorno di Juventus-Fiorentina, la partita con la P maiuscola. La presentazione de La Nazione:

La Fiorentina con la difesa e il centrocampo in emergenza – come ricorda Iachini dopo un investimento di circa 70 milioni nel mercato invernale – oggi va a casa della Juve e sfiderà fra gli altri CR7 e Dybala. Complicato trovarsi in mezzo alla sfida a distanza fra i campioni d’Italia e l’Inter, soprattutto senza Castrovilli, Milenkovic e Caceres. Iachini teme giustamente tutto della Juve, Sarri teme le ripartenze viola, il colpo migliore nelle partite fuori casa che – in realtà – sembrano il vestito migliore per questa Fiorentina ridisegnata da Iachini. Pochissimi frutti dei 70 milioni investiti a gennaio dalla Fiorentina saranno disponibili oggi all’ora di pranzo: subito titolare Igor, che giocherà centro sinistra nella difesa a tre, mentre Duncan (non convocato) sarà out come l’infortunato Kouamé. In campo invece Cutrone, mentre Agudelo andrà in panchina.