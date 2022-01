Ecco il primo gol: è già Ikonemania. Qualche minuto contro l’Udinese?

Ikonè in gol ieri in allenamento. Contro l'Udinese potrebbe giocare qualche minuto

Il Corriere dello Sport si concentra su Jonathan Ikonè che sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 11. Ieri ha segnato il primo gol in allenamento: controllo in avanzamento, accelerazione, piattone sul secondo palo e palla in rete. Tutto di sinistro, tutto molto bello. L'Ikonemani è già cominciata. Un bel biglietto da visita, non c'è che dire. L'ex Lille può essere il valore aggiunto per Italiano. I tifosi sognano il tridente Ikonè-Vlahovic-Gonzalez, ma ci vorranno un po' di tempo e un po' di rodaggio per raggiungere lo scopo. Giovedì contro l'Udinese potrebbe essere subito l'occasione per vederlo all'opera seppur con un minutaggio ridotto.