Ecco Iachini: la Fiorentina vuole grinta. Il tecnico è carico

Il Corriere Fiorentino si concentra, naturalmente, su Giuseppe Iachini. La scelta sull’ex viola è caduta anche per l’esperienza maturata in realtà chiamare a centrare la salvezza, oltre che al buon rapporto con la tifoseria, ed è sotto questo profilo che la società si augura di aver trovato il giusto correttivo alla crisi di risultati. Affidare la panchina a Iachini significa calarsi in una dimensione diversa rispetto agli ultimi tempi. Se l’idea iniziale con Montella era quella di orientarsi verso il possesso palla, con Iachini si ricerca più grinta. L’ufficialità di ieri ha caricato ancora di più l’allenatore e agli amici ha confidato di essere felicissimo di questo sfida in una piazza che conosce alla perfezione.