Ecco con quale maglia giocherà la Fiorentina. I tifosi…

Fiorentina impegnata alle 18 contro l’Atalanta a Parma. La squadra di Montella scenderà in campo con la maglia bianca e al seguito ci saranno 800 tifosi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Il dato sui tifosi è confermato anche da La Nazione che aggiunge: nell’ambito di una serie di misure di sicurezza, i supporter che provengono da Firenze via autostrada saranno fatti uscire a Terre di Canossa e quindi fatti affluire a Parma nel parcheggio scambiatore est. In tribuna, invece, la dirigenza viola sarà quasi al completo con Barone, il ds Pradè, il figlio di Commisso (Rocco dal New Jersey sarà come sempre incollato davanti alla tv) e Antognoni.