Ecco Cabral: in campo contro la Lazio?

Cabral è arrivato ieri pomeriggio all'aeroporto di Firenze

Arthur Cabral è sbarcato ieri sera all'aeroporto di Peretola. Come scrive Repubblica Firenze, l'accordo è stato trovato su una base di 16 milioni totali, comprensivi di bonus. Il calciatore firmerà un contratto fino al 2027 a 1,5 milioni di euro a stagione. Nella settimana dell’addio del suo numero 9 la Fiorentina accoglie così le reti di Cabral, uno dei marcatori europei più prolifici con 27 gol e 8 assist in stagione. Tra questi una tripletta realizzata in Conference League contro l’Hammarby aveva stregato di persona il dt Burdisso. Pronto fisicamente, si candida per una maglia da titolare alla ripresa del campionato contro la Lazio.