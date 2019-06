L’idea del DIARIO VIOLA di VIOLANEWS è nata nel 2016, per celebrare i 90 anni della storia della Fiorentina. Le singole uscite annuali, pubblicate in collaborazione con la casa editrice Scribo, vi accompagneranno fino al 2026, ossia ai 100 anni della società viola, e si concentreranno su tutto ciò che ha contribuito a rendere grande la storia della Fiorentina.

L’edizione di quest’anno è dedicata ai VIOLAZZURRI, cioé ai 72 giocatori della Fiorentina che hanno giocato nella nazionale italiana durante la loro militanza nella società gigliata.

Per VIOLANEWS, qualificata testata giornalistica nata nel 2001, si tratta di un forte impegno pluriennale volto ad accompagnare le prossime annate scolastiche attraverso un percorso nella storia gigliata fino, come detto, al 2026, anno in cui la Fiorentina taglierà lo storico traguardo secolare.

Come nelle precedenti edizioni, divenute già oggetto di culto per i collezionisti, anche in questo DIARIO VIOLA troverete tante figurine (anche rare), documentazioni storiche tratte dai giornali dell’epoca e le copertine dei periodici viola.

Non ci resta che farvi in nostro miglior “in bocca al lupo” anche per la prossima annata scolastica da vivere, ovviamente, con il DIARIO VIOLA!