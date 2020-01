E’ stato bello sognare. Stagione destinata a scivolar via senza sussulti

“Rocco saluta la Coppa“: titola così il Corriere Fiorentino in riferimento alla sconfitta della Fiorentina contro l’Inter in Coppa Italia:

È stato bello sognare. È stato bello, in questa stagione piatta e destinata (adesso) a scivolar via senza sussulti, vivere una serata così. È stato bello godersi una serata da grandi, alla Scala del Calcio, sperando (e gli ultimi botti di mercato fanno ben sperare) di tornarci di nuovo e, magari, con abiti più adeguati.

Non che abbia sfigurato, la Fiorentina. Anzi. Ci ha provato e, a un certo punto, ha accarezzato pure l’idea di farcela. Invece no. La corsa in Coppa Italia finisce qua. Resta il campionato, ora. Da portare a termine possibilmente (nonostante i prossimi, terribili impegni) senza troppi patemi. Quello di ieri, era una specie di bonus. Del resto, chi si aspettava anche solo di esserci, a San Siro? Un confronto impari, sulla carta, ma proprio per questo da affrontare con spirito leggero.