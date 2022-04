L'analisi in edicola

"È stato bello sognare". Così il Corriere Fiorentino dopo la sconfitta di ieri. I ragazzi di Italiano non hanno mai smesso di provarci, nonostante la sensazione fosse quella di sbattere contro un muro. Semplice, il piano di Allegri, e soprattutto efficace. Alla Fiorentina resta il bel percorso e tanto rammarico per com'è andata al Franchi. E soprattutto resta il campionato, altra porta per tornare in Europa.