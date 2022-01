E’ qui che si vede la forza di un allenatore: Italiano all’esame più grande

L'allenatore chiamato a far vedere tutto il suo valore nel gestire le emozioni del gruppo

Cote, Allegri, Ancelotti: i grandi allenatori italiano hanno saputo costruire grandissime vittorie partendo dalle macerie di immani disastri, come ad esempio il Fiorentina-Juventus 4-2 tanto caro ai tifosi viola. La Nazione sottolinea come Italiano, in realtà, si sia spiegato benissimo dopo la batosta di Torino, che dovrà essere per lui, come per i suoi più illustri colleghi, un trampolino di lancio con la voglia di rivalsa come propulsore. Il Napoli domani è l'occasione di dare una risposta concreta su un campo difficile, contro un avversario di valore.