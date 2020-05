È quasi la normalità: gruppo al completo e lavoro con la palla. Iachini studia la ripartenza

Finalmente un barlume di normalità. Dopo la ripresa ufficiale degli allenamenti anche per la Fiorentina, gli uomini di Iachini stanno tornando ad avere sessioni quasi come prima. Sul Corriere Dello Sport troviamo i dettagli del momento viola: preparazione atletica sempre più intensa, con i primi test che hanno evidenziato una buona tenuta dei ragazzi, oltre all’aspetto tecnico-tattico da rimettere a punto. Il tecnico ha voglia di mettere benzina nel motore e accelerare i ritmi: i suoi hanno già lavorato con il pallone, la voglia di farsi trovare pronti è molta. Anche oggi doppio allenamento per la truppa gigliata, alternato fra palestra e campo. Ancora assente Caceres, che rientrerà nei prossimi giorni.

