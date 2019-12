E Pradè gioca d’attacco: a gennaio la prima pedina sarà una punta

Si avvicina il mercato invernale anche per la Fiorentina, che è chiamata a due gare difficili con Inter e Roma con un tecnico sempre più in bilico in panchina. Pradè è intenzionato a lavorare prima di tutto sull’attacco – visto anche il KO di Ribery – e sfoglia la margherita dei possibili innesti di gennaio. Come riporta il Corriere Dello Sport, fra gli esterni piacciono sempre Domenico Berardi del Sassuolo, spesso nei piani viola, ma anche un ex emiliano come Politano che stasera sarà in campo proprio al Franchi. Due opzioni da valutare soprattutto in prestito. Si lavora anche a una punta centrale: resta vivo il nome di Kalinic, ex che è sbocciato a Firenze, ma che Cutrone, che in Premier non sta trovando il giusto palcoscenico. Un terzo nome è quello di Keita Balde, già sondato in estate, sul quale però c’è anche il Milan. LE SCHEDE DI TUTTI I GIOCATORI NOMINATI SONO SU TUTTITALENTI.COM