E Pedro? Per Montella non è un problema, arriverà il suo momento

Su La Nazione si analizza anche la situazione relativa a Pedro. Sul ’concorrente diretto di Vlahovic le notizie continuano a sfiorare la vaghezza, ma ieri Montella ha confermato che il centravanti brasiliano “è in gruppo e sta migliorando”. Altro non è dato sapere, ma prima o poi l’ex Fluminense sarà considerato per quello che è, cioè l’investimento più cospicuo del mercato estivo viola (quasi 20 milioni, ingaggi compresi) e avrà il suo spazio. Problemi di evoluzione ai quali Montella per ora pensa il giusto.