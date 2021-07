E ora, quale futuro? Antognoni potrebbe tornare in Federazione

Ora Giancarlo Antognoni dovrà decidere quale futuro intraprendere e potrebbe tornare a lavorare in Federazione

È da ieri ufficiale il divorzio fra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni, un tema che ha tenuto banco in queste ore in maniera preponderante nella piazza. Come si legge sul Corriere Dello Sport, appariva già evidente come l'avventura di Antognoni fosse ormai ai titoli di coda, ma ora che succederà? Secondo il quotidiano, la bandiera viola potrebbe tornare in Federazione, per portare le proprie esperienza e conoscenza del mondo del calcio.