È Milenkovic il pallino di Pioli: il Milan ci prova con un “super-prestito”?

Sanno tutti e non da oggi che a Stefano Pioli piacciono da morire Federico Chiesa e Nikola Milenkovic, entrambi in scadenza nel 2022. Ma è altrettanto evidente che la Fiorentina ha alzato un muro altissimo per entrambi: li considera incedibili e comunque li valuta tantissimo. Il lavoro sotto traccia riguarda soprattutto il serbo: per lui si parla di cifre intorno ai 40 milioni di euro.

Troppi a sentire la campana minalista, ma un talento di 23 anni, si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, merita un super-prestito, con una strategia “alla Tonali” (un costo immediato ridotto con l’impegno a saldare il conto fra un anno, ndr). Perciò nelle prossime settimane bisognerà fare attenzione a questa pista che porta a Firenze, nonostante gli interessati al momento si mostrino particolarmente abbottonati.