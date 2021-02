E l’assenza del pubblico… aiuta? La media-punti al Franchi è aumentata

La Nazione in edicola oggi scrive che dopo Fiorentina-Milan 1-1, ultima gara a porte aperte al Franchi, i viola hanno ottenuto 7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte tra le mura amiche: 1,56 punti in media a partita. Nelle 18 partite precedenti la stessa gara, invece, erano arrivate 3 vittorie, 7 pari e ben 8 sconfitte, media 0,89. Ne consegue che, con il pubblico, la Fiorentina ha reso peggio. Si potrebbe obiettare, ammette il quotidiano, che le situazioni ambientali erano diverse, ma i numeri parlano e dicono che lo stadio pieno ha messo in difficoltà il gruppo gigliato in passato.