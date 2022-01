E la Fondazione Nervi va per vie legali: “Inviata lettera di diffida a Commisso”

Arriva la decisione della Fondazione Nervi

"Abbiamo deciso di mandare tramite Pec una lettera di diffida alla ACF Fiorentina - spiega Elisabetta Margiotta Nervi a La Nazione in edicola oggi, dopo 24 ore di riflessione in seguito alle parole di Rocco Commisso al Financial Times -. Le frasi ingiuriose del presidente della società, ledono l’immagine e la reputazione di Pier Luigi Nervi, e questo non è accettabile. Chiediamo che Rocco Commisso risponda di quello che ha detto".