E’ la Fiorentina la squadra più “esterofila”: il podio è quasi tutto viola

Il dato che certifica la peculiarità della società viola rispetto alle altre italiane

Il Corriere dello Sport ragiona sulla natura dei trasferimenti nell'ultimo mercato, e nota che la dilazione di pagamento è stata di gran lunga l'opzione più gettonata. Grande rilievo hanno acquisito le operazioni tra società entro i confini nazionali, tranne qualche eccezione: Cabral, Ikoné e Zakaria sono i tre nomi più costosi sbarcati in Italia dall'estero, con rispettivamente 16, 15 e 8 milioni di spesa per Fiorentina e Juventus. Curioso notare come i viola siano di gran lunga la squadra che ha investito di più sul mercato europeo.