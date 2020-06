Napoli, Juventus, Lazio. Tre big del nostro campionato, tre gare in cui la Fiorentina ha subito le conseguenze di errori arbitrali grossolani. Non c’è da stupirsi allora, scrive La Nazione, se la Fiorentina ha deciso di abbassare i toni e di rispondere piuttosto proponendo la candidatura di Joe Barone a consigliere di Lega. Non solo: l’idea di una sorta di addetto agli arbitri da far sedere in panchina piace alla società gigliata, e ci sarebbero già alcuni ex arbitri pronti a farsi carico di questo ruolo per la Fiorentina. Non ci sono conferme ufficiali, ma pare che avere un ex fischietto nell’organigramma aiuti: si guardi alla Juventus (Pairetto), al Milan (Romeo) e al Parma, squadra con meno ammoniti ed espulsi, che conta sulla presenza di Pinzani nel proprio staff dirigenziale. Se poi le panchine potessero chiamare l’intervento del VAR, una figura del genere diventerebbe fondamentale.