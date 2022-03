E Italiano se la prende fisicamente con la panchina: la partita del tecnico

Poco ha funzionato ieri nella Fiorentina e a giudicare dalla reazione di Italiano quasi niente di quello provato in allenamento: corse in su e in giù per l’area tecnica, colpi in serie alla copertura della panchina. La Nazione scrive che il...

Federico Targetti

Poco ha funzionato ieri nella Fiorentina e a giudicare dalla reazione di Italiano quasi niente di quello provato in allenamento: corse in su e in giù per l'area tecnica, colpi in serie alla copertura della panchina. La Nazione scrive che il tecnico è addirittura sparito dalla vista dagli spalti in alcuni momenti. Il tecnico dovrà abituarsi alle contromisure che le squadre avversarie cominciano a prendere per far fronte al gioco viola.