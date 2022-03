E’ il momento di Duncan, e Odriozola recupera: due novità con il Bologna

Nuova benzina per il motore viola in vista delle ultime dieci di campionato

Qualcosa contro l’undici di Italiano è destinato a cambiare. Lo scrive La Nazione, che lancia Alfred Duncan in vista della sfida di domenica contro il Bologna. L'ottima prova contro il Verona ha fatto seguito ad un impiego col contagocce dopo la sconfitta di inizio febbraio contro la Lazio. Complice il calo di Maleh e la squalifica di Bonaventura (per il quale la Fiorentina ha comunque fatto ricorso e attende la sentenza tra giovedì e venerdì), il ghanese si candida ad una maglia da titolare. Le condizioni di Odriozola, poi, sono in netto miglioramento: lo spagnolo oggi pomeriggio riprenderà a lavorare a pieno regime.