È Iachini contro Semplici. Le imprese diverse dei due tecnici

L'incrocio fra i due allenatori che sono vicini al proprio obiettivo

È il giorno di Cagliari-Fiorentina, una sfida dal gusto particolare anche per i tecnici di entrambe le squadre. Semplici da una parte e Iachini dall'altra, tutti e due gli allenatori sono ad un passo dal compiere le missioni che le rispettive società gli avevano affidato. Presenta così TuttoSport il match della Sardegna Arena. Leonardo Semplici, dopo la vittoria col Benevento, ha la possibilità di preparare senza particolari ansie le prossime tre partite. Iachini, invece, salverà la Fiorentina per il secondo anno di fila per poi farsi da parte. A sostituirlo dovrebbe arrivare Rino Gattuso.