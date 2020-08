È già tempo di scendere in campo, oggi test con la Primavera viola

E’ già tempo di scendere in campo, come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina oggi pomeriggio scenderà in campo alle 19. All’interno dell’Artemio Franchi blindato affronterà la Primavera di Aquilani reduce dal successo in Coppa Italia. Iachini è pronto a svolgere i primi test tattici in vista della nuova stagione. Probabilmente verranno testati altri moduli oltre al rodato 3-5-2 per non lasciare nulla al caso. Il “calendario” reso noto due giorni fa prevede domenica 6 settembre la gara con la Lucchese, formazione neopromossa in Serie C, e domenica 13 quella con la Reggiana.

