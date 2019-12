E Firenze risponde… Franchi sold out per la gara con l’Inter

L’appuntamento è di quelli da cerchietto rosso, di quelli per cui vale la pena esserci. Questo più o meno il pensiero comune dei tifosi viola verso Fiorentina-Inter. Verso la gara di questa sera, infatti, il Franchi sarà praticamente sold-out, freddo permettendo. Il Corriere Dello Sport riparte da qui questa mattina in edicola; oltre 37.000 biglietti venduti, una vera e propria città a fianco dei ragazzi in campo in un momento decisamente complicato. Nessuna contestazione, solo la voglia e la necessità di accompagnare la squadra fuori da un momento decisamente delicato e negativo: poi ci sarà spazio per i giudizi, ma solo dopo il triplice fischio. Insomma, tutta la città con la squadra, ancora una volta, nel momento più difficile. E il resto verrà di conseguenza.