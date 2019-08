E dopo Ribery non è finita qui: almeno tre arrivi, sogno compreso. Tutti i nomi

“Un paio di acquisti più se possibile un vero e proprio colpo nel reparto offensivo. Almeno tre arrivi da perfezionare quindi, compreso quello in grado di far sognare i tifosi. Esempi? Uno alla Suso, o come De Paul e perché no alla Berardi, tanto per parlare di giocatori in grado di far scattare ulteriormente in avanti la Fiorentina. Parallelamente arriveranno un difensore centrale, un terzino sinistro in caso di partenza di Biraghi e forse anche un centrocampista. In ordine di importanza, è quindi il bersaglio del reparto offensivo ad attrarre di più”. Così scrive stamani La Gazzetta dello Sport del mercato viola dopo Ribery. Strappare lo spagnolo al Milan è impresa quasi impossibile, ma la Fiorentina resta alla finestra. Più aggredibile l’argentino, anche i viola non si avvicinano ai 40 milioni immaginati. Quanto all’italiano del Sassuolo, sarebbe il meno complicato da portare a Firenze: cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro, dilazionata nel tempo, ottimi rapporti tra le società. LA SCHEDA DI DOMENICO BERARDI