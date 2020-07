E dopo l’assist a Cutrone, Chiesa zittisce i tifosi

La Fiorentina si salva all’ultimo tuffo, mantenendo almeno il morale sulla sufficienza. Come scrive La Repubblica, merito anche di Federico Chiesa, che dopo l’assist a Cutrone esulta zittendo i tifosi portando l’indice alla bocca. Tra due giorni i viola si troveranno a Lecce una squadra distante sette punti che è tornata in terzultima posizione ma il punto conquistato ieri fa arrivare i viola alla trasferta in Salento con più serenità. La sfida contro i giallorossi sarà però decisiva, perché per togliersi del tutto dalla lotta salvezza servirà vincere, altrimenti fino ai primi d’agosto saranno ancora guai.