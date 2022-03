E’ deciso: Piatek sta bene, ma Cabral sarà titolare contro l’Empoli

All'orizzonte la seconda chance da titolare per il brasiliano

Arthur Cabralcontro l’Empoli sarà titolare per la seconda volta da quando è a Firenze. Lo scrive La Nazione. La prima è stata contro la Lazio: 0-3 da dimenticare, la Fiorentina giocò peggio di Cabral, si ricorda solo un'occasione con un colpo di testa su cross di Biraghi. Da allora poche altre possibilità, un gol segnato da subentrante al Sassuolo e uno «rubato» per pochi centimetri da Torreira contro il Bologna. In queste settimane di allenamento, l'ex Basilea ha dimostrato di avere un repertorio vario, scelta di tempo nel colpo di testa, eccellente capacità di farsi trovare nella posizione giusta a pochi metri dalla porta; ma anche poca confidenza con i movimenti richiesti da Italiano, e dei margini di miglioramento nel lavoro spalle alla porta. Piatek sta meglio, ma domenica giocherà Cabral, che nel frattempo sta anche affinando l'intesa con l'altro nuovo acquisto Ikoné.