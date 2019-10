E contro la Lazio Montella pensa all’inserimento di un centravanti: Vlahovic o Pedro?

Possibili novità tattiche per Montella in vista dell’impegno contro la Lazio. L’allenatore viola sta pensando all’inserimento di un centravanti di ruolo e già lunedì contro il Brescia il messaggio è stato chiaro: l’ingresso di Vlahovic e poi di Sottil aveva l’obbiettivo di cambiare la carte in tavola in attacco. Il serbo pare in vantaggio su Pedro, ancora in ritardo di preparazione. Lo scrive La Nazione.