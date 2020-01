E’ Bonifazi il primo obiettivo per rinforzare la difesa viola

Non c’è solo l’attacco da rinforzare nella rosa della Fiorentina. La dirigenza sa che la squadra ha bisogno di un rinforzo anche nel reparto difensivo e per questo si stanno vagliando alcuni profili. Secondo Il Corriere dello Sport Stadio il nome principale è quello di Kevin Bonifazi, difensore classe ’96 del Torino prossimo a lasciare i granata visto lo scarso impiego fino a questo momento della stagione. Bonifazi, che conta già sette presenze in Azzurro con l’Under21, andrebbe a rafforzare il pacchetto di centrali difensivi con Pezzella, Milenkovic e Caceres.

La richiesta iniziale del Torino però è di quelle importanti: i granata non cedono Bonifazi per una cifra inferiore di 15 milioni di euro. La dirigenza viola però non vuol mollare il difensore seguito anche nella precedente estate.