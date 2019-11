Il Corriere Fiorentino stima anche quanto incasserà il Comune di Bagno a Ripoli dall’affare-Centro Sportivo. 2 milioni e 150 mila euro di oneri di urbanizzazione, più le decine/centinaia migliaia di euro di Imu. Per il Comune la realizzazione della nuova casa viola sarà un tesoro, anche se come ha ribadito il sindaco Casini non è stato fatto uno studio sul possibile impatto economico. Bagno a Ripoli però diventerà la capitale del mondo viola per sei giorni alla settimana, e a beneficiarne saranno i negozianti della zona. 150/200 dipendenti viola, gli spettatori di Primavera e Women’s, e la presenza quotidiana della Fiorentina creeranno attenzione e attrazione verso la cittadina, pronta a tingersi di viola.