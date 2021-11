E adesso viene il bello: gestire Vlahovic e inseguire un posto in Europa

Il commento su una serata che prelude a mesi importantissimi: un'occasione da non mancare per la Fiorentina

"...I ventuno punti in classifica rappresentano ora una piattaforma straordinaria da cui provare a spiccare il volo. I viola da ieri sera sono al sesto posto a pari merito con Lazio e Juventus e davanti di due punti alla Roma (che oggi affronta il Genoa). Tutte squadre contro cui la Fiorentina ha già giocato in questo girone d’andata che ora si preannuncia più in discesa con la grande occasione di posizionarsi in pianta stabile in questo mini gruppo delle inseguitrici per poi correre fino alla fine per un posto in Europa. L’arrivo annunciato di Rocco Commisso in questo senso potrebbe regalare una svolta e concretizzare le ambizioni viola anche sul mercato dove la Fiorentina è attesa a una prova non facile: gestire la situazione di Vlahovic (se arrivasse una super offerta davvero sarebbe il caso di venderlo?) e allo stesso tempo prepararne la successione".