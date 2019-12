Bart Dragowski viola chiudere la porta. L’estremo difensore viola, scrive Il Corriere dello Sport, non vuole più prendere gol. L’ultima partita in cui c’è riuscita risale al 21 ottobre, la trasferta di Brescia. Terracciano, suo compagno, c’è riuscito martedì scorso in Coppa Italia. Adesso Dragowski vuole imitarlo e aiutare così la Fiorentina a risalire in classifica.