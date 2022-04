Duncan si è (ri)preso la Fiorentina. Per Italiano è un comodo tuttofare

Alfred Duncan si è rilanciato in piena regola con la Fiorentina. Il ghanese ha saputo farsi sempre trovare pronto

L'edizione odierna di Repubblica dedica un approfondimento ad Alfred Duncan, centrocampista viola. Un giocatore che in poco tempo ha saputo diventare un valore aggiunto, facendosi costantemente trovare pronto quando chiamato in causa. Oltre alle caratteristiche tecniche, infatti, il ghanese ha anche qualità e duttilità in mezzo al campo. Sia da titolare che da subentrante, l'ex Sassuolo e Cagliari ha dimostrato di essere un innesto concreto, una mezzala di rottura che sa anche far ripartire l'azione e gestire il pallone. La forza di questo calciatore è quella di farsi sempre trovare pronto, senza scomporsi quando il minutaggio è calato e la panchina è diventata realtà. E così è stata fin qui anche la sua permanenza in viola: per il poco impiego è gradualmente uscito dalle rotazioni e si è rilanciato al Cagliari. Poi Italiano lo ha osservato e risollevato, dandogli spesso la maglia da titolare.