Duncan, l’assalto finale. Nella trattativa anche Cassata e Dell’Orco

Non solo Alfred Duncan, nell’incontro fissato in agenda con il Sassuolo si parlerà anche di altri giocatori di proprietà dei neroverdi. Il centrocampista è l’obiettivo principale, per caratteristiche il preferito di Iachini, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta: la mission è trovare il punto d’equilibrio in grado di aprire il forziere. E come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, la chiave potrebbero essere due calciatori di proprietà neroverde: Francesco Cassata (in prestito al Genoa) e Cristian Dell’Orco (oggi al Lecce, che fa muro).