Duncan, innesto di qualità: Iachini ha alternative a centrocampo

Contro la Sampdoria, Alfred Duncan ha esordito con la maglia della Fiorentina. Buona la prima per l’ex Sassuolo, sul quale si concentra La Nazione. E’ vero che la partita si è messa subito bene e ci sarà bisogno di altre riprove, ma il ghanese ha lasciato intuire i motivi che avevano spinto Barone e Pradé ad aspettarlo fino all’ultimo per metterlo nel motore viola. Domenica nel primo tempo ha giocato da interno a destra, per dare ampiezza e solidità alla manovra, per rompere e ripartire in verticale, seguendo le idee basilari di Iachini. E’ fisicamente robusto, nonostante una statura normale riesce a tenere botta senza soffrire anche ai pari ruolo di quantità. A Genova ha dato l’impressione di disimpegnarsi al meglio anche sotto pressione, preferendo appoggiarsi a un ’ragionatore’ senza cercare per forza la giocata. Anche quando è stato espulso Badelj, infatti, non ha sfigurato. Anzi. si è disimpegnato in interdizione, inserendosi con i tempi giusti. Adesso Iachini ha alternative in mediano può essere a tre o a 5.