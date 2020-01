Duncan il preferito, ma c’è la concorrenza del Milan: serve tempo

Alfred Duncan (SCHEDA) resta il preferito per rinforzare il centrocampo viola. Per strapparlo al Sassuolo servono 13-15 milioni di euro, ma come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, c’è anche la concorrenza forte del Milan. Il centrocampista conosce bene Iachini per averci già lavorato ai tempi dei neroverdi e spinge per trasferirsi a Firenze. Del ghanese piace la fisicità e la capacità di inserirsi e rendersi pericoloso in fase offensiva, ma anche la duttilità nel poter giocare in tutte le posizioni della mediana. Averlo però non sarà facile: serve tempo, ma intanto è in cima alla lista dei desideri viola, superando definitivamente Meité.