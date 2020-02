Duncan, esordio a Marassi? I dubbi di Iachini sono diversi

Con Sampdoria-Fiorentina sempre più dietro l’angolo, Beppe Iachini continua a studiare la possibile formazione da opporre al collega Ranieri. Il Corriere Dello Sport riparte dalla certezza Duncan – fra poco in sala stampa – che si sta allenando bene e può rappresentare un serio candidato per la linea mediana insieme a Pulgar e Castrovilli. Tuttavia, il tecnico ha diversi dubbi: in difesa torna arruolatile Caceres dopo il blitz in Uruguay, con Igor pronto a spostarsi in fascia al posto di Dalbert, mentre in attacco occhio al possibile avvicendamento Vlahovic per Cutrone a fianco di Chiesa.