Duncan è ancora ai box, Iachini cercherà di recuperarlo per l’Atalanta

Se lo stop di Kouamé lo terrà ai box ancora a lungo, tutt’altro discorso vale per Duncan che si è fatto male ai flessori durante Genoa-Sassuolo del 5 Gennaio ed ha una tabella di marcia meno impegnativa. Ieri non è stato inserito tra i convocati: le sue condizioni fisico-atletiche saranno oggetto di cura e attenzioni da parte dello staff medico e nelle prossime ore sapremo con più precisione se il rientro potrà avvenire sabato, quando l’Atalanta sarà di scena al Franchi, o se andrà spostato nella settimana a seguire per la trasferta in casa della Sampdoria. Lo scrive Stadio in edicola oggi.