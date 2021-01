Duncan, Commisso vuole monetizzare. Il Cagliari aspetta, ma occhio al Verona

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra su Alfred Duncan in ottica Cagliari. Il centrocampista viola, finito ormai ai margini del progetto, ha strizzato l’occhio a Di Francesco, suo maestro ai tempi del Sassuolo, e lo raggiungerebbe volentieri. L’allenatore lo ha messo in cima alla lista delle preferenze, ma il Cagliari vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina, al momento, rimane ferma sull’obbligo a giugno. In questa trattativa sta cercando di inserirsi il Verona, che ha contatti con la società viola per via del rientro anticipato di Benassi, da perfezionare. Complicate le alternative Bourabia e Schone per i sardi.

Clicca per seguire tutto il mercato della Fiorentina