Duncan/2: “Non ci voleva il virus per capire che siamo tutti uguali. Il mio inserimento in squadra…”

Il Corriere Fiorentino ha proposto un’intervista ad Alfred Duncan, arrivato in viola nel mercato di gennaio e fin da subito parte dell’undici titolare di Mister Iachini. La quotidianità di Duncan è stata sconvolta, come quella di tutti, e lui stesso afferma che nulla è come prima, dicendosi preoccupato per i possibili sviluppi della malattia in Africa, dove comunque la situazione non pare ancora disastrosa. Non ci voleva il virus, ma abbiamo capito una volta per tutte che siamo tutti uguali. “I contagi in squadra? Tutti abbiamo avuto paura, io ero ovviamente preoccupato. Sapevo che il rischio c’era”. Il centrocampista si stava ancora inserendo nel gruppo viola e questo stop non ci voleva, ma conoscere già allenatore e alcuni compagni ha aiutato, e l’augurio personale rivolto a se stesso dal numero 88 è quello di migliorare le proprie prestazioni di pari passo con quelle della sua Fiorentina.

