Duncan/1: “Sogno vittorie ed Europa. Ho scelto Firenze per ambizione e serietà del progetto”

Sul Corriere Fiorentino leggiamo le parole di Alfred Duncan, uno degli acquisti più onerosi del mercato della Fiorentina a gennaio. Dopo aver rivolto un pensiero alla sua Africa e all’inserimento in squadra, non mancano dichiarazioni per Iachini, un allenatore che conosce molto bene: “Conoscevo l’impostazione di fondo del Mister e questo mi ha aiutato, è una bravissima persona. Tanti sognano di giocare a Firenze, se poi c’è un allenatore che ti apprezza e lo sai, allora è tutto più facile”. La pazienza di Duncan è stata ripagata, visto che è stata una trattativa molto lunga. “La cifra spesa per me? Siamo professionisti, non ci dobbiamo pensare, ma dare il meglio per la maglia viola. I rappresentanti della squadra stanno parlando degli stipendi, troveremo una soluzione”. Quanto alla propria posizione, il ghanese afferma di preferire quella attuale di interno, ma si dichiara a disposizione del Mister in tutto e per tutto. La Fiorentina è stata una scelta dettata dall’ambizione della proprietà e dalla serietà del progetto. Serve tempo, ma ci sono i margini per crescere. “Sogni? Vincere qualcosa e tornare presto in Europa”.