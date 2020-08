Duello tra Fiorentina e Torino per Torreira e Praet. Dialogo aperto per Izzo

Su La Stampa troviamo il punto sugli obiettivi di mercato in comune tra Fiorentina e Torino. Il primo giocatore, Linetty, se lo sono aggiudicato i granata, ora restano Lucas Torreira (SCHEDA) e Dennis Praet (SCHEDA), entrambi – come Linetty – allenati da Giampaolo alla Samp. Nel caso del centrocampista uruguaiano entriamo nella settimana chiave per fare un po’ di chiarezza sul suo futuro. Pradè si è mosso più concretamente, spinto – si legge – dai dollari del patron Rocco Commisso, e punta a chiudere entro mercoledì.

Si muove però anche il Torino, forte del rapporto che lega Torreira a Giampaolo: non è da escludere un rilancio ma sono pronte anche le alternative Vera e Biglia. Sono giorni decisivi anche per Praet, pure lui in Inghilterra (Leicester) dopo l’esperienza in A: è conteso ancora una volta da granata e viola. Due club che invece stanno provando ad accordarsi per Armando Izzo (SCHEDA), uno dei tanti del Toro destinati a cambiare maglia vista la rosa extra large di Giampaolo.