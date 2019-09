Duello Dragowski-Piatek, sfida tutta polacca

Nella sfida di questa sera tra Milan e Fiorentina saranno molti i duelli individuali che decideranno la sfida, uno di questi è quello fra i due polacchi Dragowski e Piatek. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, anche se i due provengono da zone della Polonia molto diverse, si conoscono bene per via dei trascorsi in nazionale. Durante questo inizio di stagione stanno riscontrando alcune difficoltà di rendimento. La gara di San Siro può rivelarsi un occasione per mettersi alle spalle il momento delicato. Le similitudini che li accomunano non finiscono qua, ambedue provengono da esperienze precedenti in cui hanno brillato (Empoli e Genoa). Adesso sta a loro confermarsi con le loro rispettive nuove maglie.