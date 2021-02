Due vittorie di fila? Prima o poi… E Kokorin è un enigma

Sulle colonne de La Repubblica si legge di una speranza di vittoria, domani contro l’Udinese, magari anche con gol più prosaici rispetto a quello poetico di Batistuta, per inanellare per la prima volta in stagione due vittorie di fila in campionato. Prima o poi, continua il quotidiano, dovrà pur succedere. Il continuo ricordare la somma di soldi spesi da parte di Commisso rischia di dimostrare solo che tali soldi sono stati spesi male, tra meteore, scommesse perse, giocatori presi per allenatori poi congedati. E poi Kokorin, il cui enigma è capire se sarà un Pepito Rossi, capace di esplodere dopo essere arrivato con guai fisici, o un altro Marin o Andow. Intanto salta anche lo stadio nuovo della Roma. Ma almeno loro, in classifica, sono lassù.