Due sorrisi per Iachini: Ribery e Kouamé sono pronti all’azione

Il Corriere Fiorentino si concentra anche sui rientri di due giocatori a lungo ai box prima della quarantena: Franck Ribery e Christian Kouamé, pronti per allenarsi in vista di un campionato che costringerà, se ripartirà, a giocare ogni tre giorni. Si potranno fare cinque cambi? Allora serviranno tutte le risorse disponibili. Il francese potrà tornare in campo da venerdì, una volta finita la quarantena; a nulla è valsa la richiesta di una deroga. Deve mettere benzina nelle gambe anche l’ivoriano ex Genoa, che sui social è parso molto motivato guardando al prossimo futuro (IL POST). Intanto si allena al Centro Sportivo singolarmente, per poi far capire a che punto è rispetto agli altri una volta che sarà dato il via libera definitivo al gruppo. C’è una maglia numero 9 da onorare.