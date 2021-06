Due nodi da sciogliere: quale futuro per Milenkovic e Pezzella?

Con Gattuso le partenze di Pezzella e Milenkovic non sono più scontate

Il serbo ha numerosi estimatori: dal Manchester United al Milan passando per la Juventus e il Real Madrid. Il giocatore, si legge, ha l'ambizione di provare un'avventura diversa. La Fiorentina chiede 30-35 milioni di euro, scoglio non facile da superare. Gattuso non disprezzerebbe affatto di poter contare su di lui.

Ha un altro anno di contratto. Contatti e approcci ce ne sono stati per il centrale argentino, ma pure nel suo caso niente di più tangibile. Il Valencia potrebbe riprovarci con argomenti più convincenti, idem il Granada, eppure non sarebbe una sorpresa clamorosa ritrovarlo a Moena. La Fiorentina, di sicuro, non lo svende e Gattuso di mandarlo via non ci pensa proprio.