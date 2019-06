Due atti di Fede e l’Italia battezza l’Europeo in casa

Che il calcio sia uno sport meraviglioso si dice spesso, ma altrettanto spesso non si sa spiegare perché. Ecco una spiegazione: a ribaltare, dalla tragedia al trionfo, il debutto dell’Italia Under 21 è una doppietta del suo giocatore più atteso ma autore – fin lì – di una prestazione incolore, Federico Chiesa. Abulico, frastornato per mezz’ora, dopodiché capace di rimontare la Spagna con un gol magnifico e uno di rapina. Il rigore sul finire di Pellegrini – scrive La Repubblica – arrotonda il punteggio e tornerà buono per la differenza reti. Il 3-1 è il risultato migliore possibile per battezzare questo Europeo in casa, la vittoria sugli spagnoli mancava dal 2006 [CLICCA PER LEGGERE IL TABELLINO]. Ci sarà ancora da pedalare contro Polonia (mercoledì, ancora a Bologna) e Belgio (sabato a Reggio Emilia), ma se gli azzurrini vincono anche in serate cominciate in modo complicato, è un ottimo viatico.