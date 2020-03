Due anni senza Davide: la giornata in ricordo del capitano viola in casa Fiorentina

Oltre il Coronavirus e la ripresa del campionato di Serie A, la giornata di ieri è stata anche e soprattutto la giornata di Davide Astori. Sono passati ormai due anni da quel 4 Marzo in cui a Firenze e in tutta Italia tuonò la notizia della scomparsa del capitano viola. La Repubblica questa mattina ha ripercorso quella che è stata la giornata di ieri in casa Fiorentina con le parole del presidente Rocco Commisso (LEGGI QUI) e la cerimonia privata tenuta da Don Massimiliano Gabbricci. Non è mancata nemmeno la voce del popolo e della tifoseria viola con l’esposizione di alcuni striscioni come 04-03-18 – 04-03-20 Capitano in eterno!