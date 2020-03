Due anni senza Davide Astori: la Fiorentina ricorda il suo capitano. Le iniziative

Domani, 4 marzo 2020, ricorrerà il secondo anniversario della scomparsa di Davide Astori. La Fiorentina al completo, ovvero giocatori, staff e dirigenza (tranne forse Barone, impegnato a Roma nella riunione di Lega), si ritroverà al centro sportivo assieme a Don Massimiliano Gabbricci, cappellano del club, per una cerimonia privata all’interno della palestra. Erano stati coinvolti anche i genitori di Davide, che non risponderanno all’invito. Così come non ci potrà essere alcune delegazione a San Pellegrino come un anno fa. Inoltre, già dalle prime ore di mercoledì l’house organ ufficiale, Violachannel, proporrà una grafica speciale. Il resto sarà lasciato all’iniziativa personale, con i viola che decideranno in autonomia se recarsi o meno nei prossimi giorni sulla tomba di Astori per rendergli omaggio oppure fare un ricordo del compagno attraverso i social. Lo scrive La Nazione.