La Fiorentina che si appresta a sfidare l’Inter dovrà cercare di far pesare il meno possibile l’assenza di Ribery. Con il ritorno di Pezzella dal 1′, è in attacco che Montella tiene aperto il ballottaggio tra Vlahovic e Boateng. Quest’ultimo fino a ieri sembrava indiziato a giocare titolare, quando il serbo ha visto in rialzo le sue quotazioni. Quasi impossibile invece vedere dall’inizio uno tra Ghezzal e Sottil, anche perché Montella ha il dubbio tra il 3-5-2 e il 4-3-1-2 con Castrovilli trequartista: i due esterni in entrambi i casi non troverebbero spazio.