Dragowski vola e protegge la porta viola. I segreti della crescita del polacco

Le diciassette parate contro l’Atalanta nella scorsa stagione sono ancora nella memoria di tutti: Bartlomiej Dragowski ha fatto un passo indietro per prendere la rincorsa dopo mesi e mesi di panchina, e ora la Fiorentina si affida a lui per proteggere la propria rete. In estate il Bournemouth era pronto a fare un robusto investimento per il portiere polacco, 15 milioni, ma a Firenze lo hanno valutato e hanno deciso di puntare su di lui, evidentemente a ragione. Eppure non mancavano gli scettici, specie dopo qualche imprecisione nel precampionato. Adesso Drago è il portiere che ha subito meno gol nella parte destra della classifica e vanta un ottimo 40% di rigori parati (primato condiviso con Donnarumma). Il segreto? Il Corriere Fiorentino dice l’ambiente di lavoro, sano e di ottimo livello, con il preparatore Alejandro Rosalen Lopez e il secondo Pietro Terracciano che lavorano uniti per consentire a Bart di migliorare. Insomma, c’è davvero un bel rapporto tra i pali viola. Il sogno, la porta della Polonia, difesa al momento da Szczesny…